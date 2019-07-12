Под действием вещества: в Киеве голый хулиган устроил дебош и избил двухлетнего малыша

В Святошинском районе Киева во двор жилого дома выбежал голый человек, напал на пожилого человека и отнял у него тележку, которой тут же разбил автомобиль, а затем бросился на двухлетнего младенца и со всей силы ударил его по голове.

Инцидент произошел во вторник вечером на улице Тулузы. Пострадавший ребенок был госпитализирован, подробная информация о его состоянии не сообщается, однако известно, что его жизнь и здоровье вне опасности.

Местные жители, опомнившись, самостоятельно скрутили голого дебошира и вскоре сдали его в руки полиции. В больнице было установлено, что мужчина "находился под действием неизвестного вещества".

Тем не менее, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В случае, если вина будет доказана, любитель нападать на более слабых может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.