В Белоруссии москвичка устроила драку в церкви, а затем повредила 4 автомобиля

В одной из церквей в Витебске 35-летняя жительница Москвы устроила дебош. Сначала она беспричинно избила прихожанку, а затем села в свой автомобиль и устроила ДТП, в котором пострадавших людей нет, но четыре машины получили технические повреждения.

В момент задержания сотрудниками ГАИ водитель вела себя не адекватно, поэтому для оказания помощи и оценки ее психического состояния она была передана медикам, сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома.

У пострадавшей диагностирован закрытый перелом, она тоже помещена в больницу.

В посольстве РФ в Белоруссии РИА Новости сообщили, что консульские сотрудники уже уведомлены о ЧП в Витебске, ее родственники проинформированы о произошедшем и находятся на связи с врачами.