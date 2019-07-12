Песков: из сообщения Buzzfeed ровным счетом ничего не следует

Пресс-секретарь президента РФ отреагировал на публикацию Buzzfeed о спонсировании партии "Лига" и секретных переговорах с итальянскими политиками по поводу поставок топлива. Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле ознакомились с распечаткой соответствующей аудиозаписи, и подчеркнул: из нее "ничего не следует ровным счетом", а потому "здесь нечего комментировать".

Материал Buzzfeed появился 10 июля, напоминает "Интерфакс". Издание отметило, что факты спонсирования и заключения какого-либо соглашения по якобы состоявшимся переговорам действительно не подтверждены. "Лига" все обвинения в свой адрес отвергла, заявив о готовности судиться с утверждающими о ее причастности к подобным инцидентам.