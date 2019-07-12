Новости Политика

Все видео этой рубрики
12 июля 201914:14

Песков: из сообщения Buzzfeed ровным счетом ничего не следует

EPA

Пресс-секретарь президента РФ отреагировал на публикацию Buzzfeed о спонсировании партии "Лига" и секретных переговорах с итальянскими политиками по поводу поставок топлива. Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле ознакомились с распечаткой соответствующей аудиозаписи, и подчеркнул: из нее "ничего не следует ровным счетом", а потому "здесь нечего комментировать".

Материал Buzzfeed появился 10 июля, напоминает "Интерфакс". Издание отметило, что факты спонсирования и заключения какого-либо соглашения по якобы состоявшимся переговорам действительно не подтверждены. "Лига" все обвинения в свой адрес отвергла, заявив о готовности судиться с утверждающими о ее причастности к подобным инцидентам.

Сейчас

14:13

Иванов "искренне раскаялся" во взяточничестве и был арестован

12:42

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

12:15

Башмак против "Сапсана": игиловцы получили от 15 до 21 года

11:08

Анкара сообщила о начале поставок С-400

10:10

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

09:56

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

07:46

Наводнения в Китае унесли жизни десятков людей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

После разговора с Зеленским Путин обсудил с Совбезом российско-украинские отношения

После разговора с Зеленским Путин обсудил с Совбезом российско-украинские отношения

7 минут назад
С-400 для Турции: сделка с Россией рассорила союзников по НАТО

С-400 для Турции: сделка с Россией рассорила союзников по НАТО

43 минуты назад
Возможный уход Visa и MasterCard: реакция ЦБ и Госдумы

Возможный уход Visa и MasterCard: реакция ЦБ и Госдумы

27 минут назад
Иванов "искренне раскаялся" во взяточничестве и был арестован

Иванов "искренне раскаялся" во взяточничестве и был арестован

32 минуты назад
Проект "Надо поговорить!" покажут в Youtube

Проект "Надо поговорить!" покажут в Youtube

25 минут назад
США готовят новые санкции к РФ: насколько они опасны?

США готовят новые санкции к РФ: насколько они опасны?

25 минут назад
Задымился после рабочих: эвакуирован Российский государственный архив литературы и искусства

Задымился после рабочих: эвакуирован Российский государственный архив литературы и искусства

29 минут назад
В Башкирии заживо сожгли влюбленных, но перед смертью девушка успела дать показания

В Башкирии заживо сожгли влюбленных, но перед смертью девушка успела дать показания

1 час назад
Башмак против "Сапсана": игиловцы получили от 15 до 21 года

Башмак против "Сапсана": игиловцы получили от 15 до 21 года

2 часа назад
"Семерка" не хочет, чтобы Порошенко и его команду люстрировали

"Семерка" не хочет, чтобы Порошенко и его команду люстрировали

59 минут назад
Украинские раскольники задолжали Константинополю 28 миллионов евро

Украинские раскольники задолжали Константинополю 28 миллионов евро

3 часа назад
Песков объяснил Гордееву, почему уничтожается санкционка

Песков объяснил Гордееву, почему уничтожается санкционка

2 часа назад
УАЗ утонул в реке: найдено девять тел, водитель пропал

УАЗ утонул в реке: найдено девять тел, водитель пропал

1 час назад
Топ-7 вещей, ставших популярными, благодаря Владимиру Путину

Топ-7 вещей, ставших популярными, благодаря Владимиру Путину

5 часов назад
Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

23 часа назад
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

11.07.2019 10:22
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

8 минут назад
Путин пожелал Науседе здоровья и успехов

Путин пожелал Науседе здоровья и успехов

27 минут назад
В Ленобласти пьяная мать до смерти избила сына из-за компьютерной игры

В Ленобласти пьяная мать до смерти избила сына из-за компьютерной игры

37 минут назад
Песков: из сообщения Buzzfeed ровным счетом ничего не следует

Песков: из сообщения Buzzfeed ровным счетом ничего не следует

55 минут назад
В Белоруссии москвичка устроила драку в церкви, а затем повредила 4 автомобиля

В Белоруссии москвичка устроила драку в церкви, а затем повредила 4 автомобиля

1 час назад
"Я достаю из широких штанин...", - процитировал Маяковского новоиспеченный россиянин Лоуэнфельд

"Я достаю из широких штанин...", - процитировал Маяковского новоиспеченный россиянин Лоуэнфельд

1 час назад
Под действием вещества: в Киеве голый хулиган устроил дебош и избил двухлетнего малыша

Под действием вещества: в Киеве голый хулиган устроил дебош и избил двухлетнего малыша

1 час назад
Артем Ковалев, урбанист: в некотором смысле мы живем как в космосе

Артем Ковалев, урбанист: в некотором смысле мы живем как в космосе

1 час назад
Закон об оскорблении власти: Кремль констатирует перегибы

Закон об оскорблении власти: Кремль констатирует перегибы

2 часа назад
Сменить пол за 10 дней: разгадана одна из самых любопытных загадок природы

Сменить пол за 10 дней: разгадана одна из самых любопытных загадок природы

2 часа назад
Водитель квадроцикла снес военнослужащего, дежурившего на КПП в Подмосковье. Видео

Водитель квадроцикла снес военнослужащего, дежурившего на КПП в Подмосковье. Видео

2 часа назад
Названы управляющие компании, задолжавшие больше всего за тепло

Названы управляющие компании, задолжавшие больше всего за тепло

2 часа назад
Офис Зеленского прокомментировал новости об обысках

Офис Зеленского прокомментировал новости об обысках

2 часа назад
"Я не понимаю, где нахожусь": задержанный актер Ефременков опубликовал видео из патрульной машины

"Я не понимаю, где нахожусь": задержанный актер Ефременков опубликовал видео из патрульной машины

2 часа назад
Хит-парад. Самые мощные автомобили в мире

Хит-парад. Самые мощные автомобили в мире

3 часа назад
Идеальный момент, чтобы расстаться. Серхио Родригес покинул ЦСКА

Идеальный момент, чтобы расстаться. Серхио Родригес покинул ЦСКА

3 часа назад
10 лучших мультсериалов для подростков

10 лучших мультсериалов для подростков

3 часа назад
Погода на выходные: дождей станет меньше

Погода на выходные: дождей станет меньше

3 часа назад
Местным властям разрешат строить дороги и больницы в дачных поселках

Местным властям разрешат строить дороги и больницы в дачных поселках

3 часа назад
Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС

Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС

3 часа назад
Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

3 часа назад
Названы самые опасные и безопасные профессии

Названы самые опасные и безопасные профессии

3 часа назад
Мать с ребенком выпрыгнули из автобуса без водителя и попали под колеса

Мать с ребенком выпрыгнули из автобуса без водителя и попали под колеса

4 часа назад
Сам себе донор: космонавты смогут печатать кожу и кости из своих же клеток прямо в невесомости

Сам себе донор: космонавты смогут печатать кожу и кости из своих же клеток прямо в невесомости

4 часа назад
Отсутствие аудиоразъема у Galaxy Note10 подтверждено фотографией

Отсутствие аудиоразъема у Galaxy Note10 подтверждено фотографией

4 часа назад
Apple не смогла зарегистрировать товарный знак в России

Apple не смогла зарегистрировать товарный знак в России

4 часа назад
В Канаде построили антиураганный дом из 600 тысяч переработанных бутылок

В Канаде построили антиураганный дом из 600 тысяч переработанных бутылок

4 часа назад
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

4 часа назад
Известного американского певца обвиняют в сексуальном насилии

Известного американского певца обвиняют в сексуальном насилии

5 часов назад
Вести.net: "Яндекс" и Hyundai показали прототип беспилотного автомобиля

Вести.net: "Яндекс" и Hyundai показали прототип беспилотного автомобиля

5 часов назад
Владелец "Корвета" заснял, как тот сгорает дотла (видео не для слабонервных)

Владелец "Корвета" заснял, как тот сгорает дотла (видео не для слабонервных)

5 часов назад
Опубликован рейтинг лучших вузов по уровню зарплат выпускников-экономистов

Опубликован рейтинг лучших вузов по уровню зарплат выпускников-экономистов

5 часов назад
Айвазовский, Репин и не только: собраниям какого самарского музея могут позавидовать и в столице

Айвазовский, Репин и не только: собраниям какого самарского музея могут позавидовать и в столице

5 часов назад
Google научился узнавать россиян "в лицо"

Google научился узнавать россиян "в лицо"

6 часов назад