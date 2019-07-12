Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч через социальные сети объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Минувшей зимой форвард отметил свой 38-й день рождения.

"После долгих раздумий я принял решение этим летом уйти из футбола, – написал Крауч в Twitter. – Эта замечательная игра дала мне все. Я так благодарен всем, кто помог мне стать футболистом и задержаться в этом виде спорта надолго".

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X — Peter Crouch (@petercrouch) 12 июля 2019 г.

В разные годы Крауч защищал цвета "Тоттенхэма", КПР, "Портсмута", "Астон Виллы", "Норвича", "Саутгемптона", "Ливерпуля", "Сток Сити" и "Бернли". На его счету 468 игр, 108 голов и 58 голевых передач в английской премьер-лиге, а также 42 матча и 22 гола за сборную Англии.