Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч через социальные сети объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Минувшей зимой форвард отметил свой 38-й день рождения.

"После долгих раздумий я принял решение этим летом уйти из футбола, – написал Крауч в Twitter. – Эта замечательная игра дала мне все. Я так благодарен всем, кто помог мне стать футболистом и задержаться в этом виде спорта надолго".

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X