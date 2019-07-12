Выходные в столице: выставки, День московского транспорта, фестиваль садов и цветов

Московская афиша выходных радует событиями. В "Музеоне" — яркий фестиваль садов и цветов. Можно посмотреть парад трамваев по случаю Дня московского транспорта. А те, кто предпочитает гастрономический досуг, могут отправиться на фестиваль сыра.

Пройтись по коридорам времени и взглянуть на историческую Москву иначе предлагают на выставке "Косморама XVIII". Здесь представят экспонаты из фонда Музея Москвы, многие из которых посетителям покажут впервые.

Название выставке дала повесть "Косморама"литератора и философа Владимира Одоевского. В экспозиции — не только предметы XVIII и XIX веков, но и работы современных художников, а также перформансы актеров и музыкантов.

В Кремле открывается выставка "Хранители времени". Здесь и парадное оружие, и древние иконы, а также уникальные изделия русских ювелиров. Представлены и личные вещи монархов — например, алмазный венец Петра I. Экспозиция займет выставочные залы Успенской звонницы и Патриаршего дворца.

В парке "Музеон" уже в восьмой раз проходит Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. В этом году его посвятили театру. Гости фестиваля смогут посетить конкурс топиарного искусства. Специалисты со всего мира продемонстрируют мастерство фигурной стрижки деревьев. Запланированы лекции и мастер-классы, в том числе и для детей. С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Настоящее сырное безумство пройдет на ВДНХ: гурманы смогут оценить на вкус более полусотни сортов. Сыром здесь не только накормят, но и научат готовить. На выходных запланировано два мастер-класса по приготовлению моцареллы и еще одного популярного итальянского сыра — качокавалло.

Тринадцатого июля в столице отметят День московского транспорта. В честь праздника пройдет парад трамваев: старинные и современные модели выстроятся в колонну в 11 часов дня и проследуют от Шаболовки по Серпуховскому валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам до Покровского бульвара.

Будьте внимательны: в связи с празднованием ограничат движение на Цветном бульваре и Трубной площади, а также полностью закроют проспект Академика Сахарова от Садового до Бульварного кольца, Чистопрудный бульвар и Продольный проезд.

Также в День московского транспорта запланированы экскурсии, праздничный квест и ночной велофестиваль. Перед заездом на Васильевском спуске около трех с половиной тысяч человек выстроятся в самую большую в мире фигуру велосипеда, чтобы пополнить книгу рекордов Гиннесса очередным достижением. Приходите и вы.