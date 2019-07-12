Женщина с молотком разбила стекло автомобиля из-за сделанного замечания. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел дорожный конфликт, произошедший в минувший четверг, 11 июля, парковке около одного из торговых центров в Новосибирске.

Как сообщают местные СМИ, женщина-водитель, заблокировала транспортное средство на стоянке, поставив машину третьим рядом, после чего отправилась по своим делам.

По версии автора ролика, поиски автомобилистки продолжались около 20 минут – после их успешного разрешения произошел словесный конфликт между женщинами.

Когда водитель авто, из которого велась съемка, смог наконец-то выехать со стоянки, вторая машина – Hyundai, остановилась посреди проезжей части. Якобы, освобождая проезд, кроссовер задел еще одно авто, стоявшее на парковке.

Судя по всему, продолжительный сигнал стал последней каплей — у женщины, находившейся за рулем Hyundai, окончательно сдали нервы. Она выскочила из салона своего авто, и нанесла несколько ударов молотком по лобовому стеклу авто оппонента, после чего уехала, но вскоре вернулась обратно.

Известно, что владелец пострадавшего транспортного средства, обратился с заявлением в полицию.