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12 июля 201914:42

Возможный уход Visa и MasterCard: реакция ЦБ и Госдумы

Global Look Press

В Центробанке прокомментировали предположения некоторых СМИ о возможном уходе платежных систем Visa и Mastercard с российского рынка из-за готовящегося нового закона об обеспечении беспрерывности платежей.

"Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платежными системами", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

При этом в регуляторе отметили, что разрабатываемые депутатами поправки направлены на то, чтобы деятельность всех операторов соответствовала российскому законодательству.

В Госдуме также уверены, что новый законопроект никак не скажется на деятельности систем Visa и Mastercard в России.

"Никто никуда не собирается уходить, и не будет уходить, просто они правила напишут так, чтобы правила были недискриминационными", — объяснил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, правила международных операторов не должны предусматривать возможность отключения от системы российских организаций.

"Если правила будут нарушаться, будут штрафы, но это не означает, что их выгонят. Допустим, если какой-то банк они отключили, не все же банки они отключат, то получат штраф. Это не смертельно", — уверен Аксаков.

В свою очередь, в пресс-службе платежной системы Visa подчеркнули, что намерены обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников: и для банков, и для предприятий, и для потребителей, передает ТАСС.

Ранее некоторые СМИ предположили, что новые законодательные поправки окажутся для систем Visa и Mastercard невыполнимыми, так как фактически они вводят запрет на выполнение международных санкций на территории РФ.

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