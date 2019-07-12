Иванов "искренне раскаялся" во взяточничестве и был арестован

В пятницу Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, признавшего вину в получении взятки в 4,4 миллиона рублей, передает ТАСС.

Ходатайство прокурора и защиты о заключении подозреваемого под домашний арест суд отклонил.

В суде Иванов заявил, что искренне раскаивается в получении взятки.

По словам следователя, экс-заместитель руководителя ПФР написал явку с повинной.

Он отметил, что с 2017 по 2019 год за совершение действий в пользу компании "Техносерв" и общее покровительство Иванов получил взятку в размере не менее 4 миллиона 400 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, 10 июля сотрудники ФСБ задержали замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова. В понедельник обыски прошли по нескольким адресам прошли обыски.