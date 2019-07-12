В Ленобласти пьяная мать до смерти избила сына из-за компьютерной игры

В Ленинградской области завершено расследование в отношении 38-летней жительницы поселка Барышево Выборгского района, которая избила до смерти своего 4-летнего сына.

Женщина обвиняется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Во время расследования она полностью признала свою вину.

Женщина сообщила, что вернулась ночью домой в состоянии алкогольного опьянения и застала сына за игрой в компьютер, что ее сильно разозлило.

Как сообщает управление СК РФ по региону, во время возникшей ссоры мать избила малолетнего сына. Она нанесла ему не меньше 10 ударов по голове и другим частям тела.

От тяжелейших травм ребенок скончался на месте.

По ходатайству следствия женщина была заключена под стражу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.