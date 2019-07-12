Путин пожелал Науседе здоровья и успехов

Успехов, здоровья и благополучия пожелал Владимир Путин новоизбранному президенту Литвы Гитанасу Науседу. Поздравление размещено на сайте российского посольства в прибалтийской республике.

Гитанас Науседа – экономист, который много лет работал советником главы одного из крупнейших коммерческих банков в Литве. Известен новый президент, прежде всего, своими аналитическими статьями и комментариями в СМИ.

Между тем литовский президент уже озвучил планы на будущее. Так, он пообещал сохранить курс на евро-атлантическую интеграцию. Науседа уверен, что нужно дальше развивать отношения с Латвией, Эстонией и Польшей, чтобы эти страны вместе отстаивали свои интересы в Евросоюзе и добивались "энергетической независимости", пишет агентство РИА Новости.

Так же в планах у президента сократить неравенство в доходах населения, увеличить поступления в бюджет от налогов с 30% до 35%. Не забыл Науседа и о безопасности. Глава государства считает, что нужно наращивать вооруженные силы и вкладывать деньги в оборону.