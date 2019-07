Гасли показал лучшее время в первой практике Гран-при Великобритании, Квят – 13-й

Пилот команды "Ред Булл" Пьер Гасли показал лучшее время в первой сессии свободных заездов этапа Формулы-1 в Великобритании. Француз преодолел 24 круга, в лучшем из которых показал время 1.27,173.

Еще один пилот австрийской команды голландец Макс Ферстаппен (+0,836) стал третьем. Второе место занял финн Валттери Боттас (+0,456) из "Мерседеса".

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят (+2,327) показал 13-й результат, уступив партнеру по команде Алексу Албону (+1,920) четыре позиции.

FP1 CLASSIFICATION: Go, @PierreGASLY!



