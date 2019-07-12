Проект "Надо поговорить!" покажут в Youtube

Проект "Надо поговорить!" пройдет на канале "Россия" 12 июня. Начало прямого эфира на телеканале и на Youtube-канале "России 24" ровно в 18 часов по московскому времени. В студии встретятся деятели науки, кино и спорта, а также простые жители двух стран.

Проект "Надо поговорить!" вышел из попытки провести первый российско-украинский телевизионный мост Киев-Москва телеканалом "Россия 24" и NewsOne. Но из-за давления на журналистов украинского телевидения и прямых угроз расправы с ними телемост провести не удалось. Для участия в проекте в Москву приехали украинские журналисты, политологи и общественники. Это диалог без политики двух братских народов. Будет налажена и прямая связь с Киевом сегодня — по интернет-каналам.

Необходимость прямого диалога осознается на общественном уровне в России и на Украине. Первый звонок уже прозвенел. Проект "Надо поговорить!" состоится после первого телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Владимир Путин начал разговор со своим украинским коллегой со слова "Здравствуйте!".