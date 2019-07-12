Задымился после рабочих: эвакуирован Российский государственный архив литературы и искусства

В Москве внутри здания Российского государственного архива литературы и искусства в пятницу произошло задымление.

Глава архива Татьяна Горячева прокомментировала ситуацию радиостанции "Говорит Москва": "Все эвакуированы, всё на месте. Задымление было – сработала сигнализация. Демонтаж шёл на пятом этаже в хранилище, через два часа после того, как рабочие ушли, появилось задымление на четвертом этаже."

По словам Татьяны Горячевой работы велись как раз для усиления пожарной безопасности. К настоящему времени сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания, никто не пострадал. Беспокойство главы РГАЛИ вызывает лишь возможная порча ценных документов — они могли промокнуть.