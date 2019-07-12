Знаменитый диктор Владимир Березин объяснил, как стал Вахой Исламовым

Поставленный голос, безупречная дикция, белозубая улыбка, идеально сидящие костюмы – таким знают знаменитого диктора Владимира Березина.

Однако в "Судьбе человека" он признается, что было так далеко не всегда. Деревенского парня с орловским говором едва не изгнали за профнепригодность, когда он только начинал свою карьеру в Орле.

Да и женщина-звукооператор, с которой его столкнула тогда судьба, не могла выносить его говор. Однако через месяц они поженились и идут вместе по жизни уже не один десяток лет.

Березин признается, что именно жена его "сделала" как диктора, работая с ним как учитель и педагог, и была с ним в самые трудные периоды жизни.

Особо тяжелым было начало 2000-х, когда на новом телевидении ему места не нашлось, и в этот же период у Березина врачи обнаружили опухоль.

Сейчас он снова в великолепной форме и востребован как диктор – его постоянно приглашают вести концерты и официальные приемы в Кремле.

А от болезни ему помогла избавиться молодая женщина-врач по имени Рита, которую он называет своей второй дочерью. Особые чувства к ней Владимир Березин испытывает еще и потому, что Рита, как и он, знает, каково расти без отца.

Его Владимир искал больше 30 лет и нашел лишь в 1994 году. Именно с этой даты, признается Березин, он отсчитывает "вторую половину своей жизни". И тогда же он стал Березиным Ваха Исламовым, и как старшему из своих сыновей отец передал ему символ рода – кинжал ХVIII века.

Почему у Березина было, по его словам, "две мамы"? Кем оказался родной отец, и почему мать Владимира не хотела рассказывать о нем правду своему сыну? Чем, как считала женщина, он ее очень обидел?

Как он нашел родного отца, и как его приняли кавказские родственники?

Какую роль в судьбе едва не изгнанного в Орле за "профнепригодность" диктора сыграл Борис Ельцин? Как Березин оказался на Центральном телевидении в Москве, и к кому из легендарных дикторов попал на обучение?

В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – диктор Владимир Березин.