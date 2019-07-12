После разговора с Зеленским Путин обсудил с Совбезом российско-украинские отношения

Российско-украинские отношения президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности после первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый контакт между лидерами двух стран после избрания Зеленского шестым президентом Украины.

В ходе разговора обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате, рассказал о беседе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Путин и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными, сообщает "Интерфакс". Путин и Зеленский договорились продолжить работу по этому вопросу на уровне экспертов.

В заседании Совбеза России приняли участие глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин. В совещании также участвовал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.