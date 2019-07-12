Защитник "Сампдории" Андерсен продолжит карьеру в "Лионе"

Датский защитник итальянской "Сампдории" Йоаким Андерсен продолжит карьеру во французской лиге 1. 23-летний игрок обороны подписал контракт с "ткачами", подробности которого не разглашаются.

По данным transfermarkt.de, клуб из города Генуя выручил на продаже футболиста порядка 24 миллионов евро. Как сообщает пресс-служба "Лиона", защитник уже прибыл в расположение команды и прошел медицинский осмотр.

Андерсен прошел через академию голландского "Твенте", откуда перебрался в итальянскую команду летом 2017 года за 1,5 миллиона евро. В минувшем сезоне в составе "Сампдории" Йоаким принял участие в 34 играх во всех турнирах, результативными действиями не отметился и заработал семь желтых карточек.