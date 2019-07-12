Висела на одной ноге: под Челябинском спасли застрявшую в раме пенсионерку

В селе Еткуль пожилая жительница многоквартирного дома выпала из окна четвертого этажа. Ей повезло — нога застряла в раме.

Пенсионерка не упала, однако ей пришлось провисеть около 20 минут, прежде чем сотрудникам МЧС удалось ее освободить: спасатели вскрыли ее квартиру и втащили женщину обратно, в то время, как их коллеги страховали пострадавшую снаружи.