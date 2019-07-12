Камеры запечатлели впечатляющий полет автомобиля в Омске

Ранним утром в минувший четверг, 11 июля, водитель легкового автомобиля эффектно покинул территорию торгового центра "Мега" в Омске.

Судя по кадрам, сделанным камерами наблюдениями, автомобиль ВАЗ врезался в препятствие, после чего взмыл в воздух, и, выписав каскад замысловатых фигур в воздухе, рухнул на землю.

Местные СМИ, со ссылкой на региональную полицию, сообщают, что человек, находившийся за рулем транспортного средства, скрылся с места ДТП.