Дело о госизмене: Воробьев шокировал Цуканова

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов окажет содействие следствию в расследовании уголовного дела о государственной измене, возбужденного в отношении его помощника Александра Воробьева.

Как передает РИА Новости, об этом чиновник заявил на заседании с депутатами Государственной думы РФ в Екатеринбурге.

"Прежде всего, я был шокирован случившимся", — подчеркнул Цуканов, заверив общественность, что аппарат полномочного представителя окажет все необходимое содействие правоохранительным органам.

5 июля ФСБ сообщило о задержании Воробьева. Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве. В данное время он арестован на два месяца и содержится в следственном изоляторе "Лефортово".