Грузинский "Альянс патриотов" отправит делегатов в Москву

Депутаты оппозиционной парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии" намерены отправиться в Москву для переговоров с российскими депутатами о снятии введенных против Грузии санкций. Об этом "Интерфаксу" рассказал один из членов фракции Георгий Ломия, отметив, что подобная встреча будет полезной для страны.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников сообщал, что члены грузинские парламентарии приедут в Москву 15 июля. На вопрос, какие темы стоят на повестке дня, Калашников ответил: "Будем обсуждать все".

После массовых беспорядков и антироссийских выступлений в Тбилиси президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете на авиаперевозки между Россией и Грузией, а туроператорам рекомендовали воздерживаться от продаж путевок в Грузию.

Подлили масла в огонь оскорбительные высказывания ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния в адрес руководства России. 10 июля Госдума РФ приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии". Однако Владимир Путин высказался против введения антигрузинских санкций.