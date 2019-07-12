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Обмен санкциями 57 минут назад

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12 июля 201915:48

Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях

Россия призывает США задуматься, есть ли необходимость продолжать бессмысленное санкционное давление, ведь оно вредит самим американцам.

Как заявили в МИД РФ, запретив инвестирование в российскую экономику, американские власти лишат весомых доходов собственных граждан, в том числе пенсионеров, поскольку американские пенсионные фонды охотно вкладывают средства в наши надежные и высоколиквидные долговые бумаги​​​. Однако, это не остановит развития России. Поэтому вашингтонским политикам время задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций, прокомментировали в МИД РФ новые антироссийские санкционные инициативы США.

В МИД напомнили, что Палата представителей Конгресса США, находящейся под контролем Демпартии, добавила в законопроект о военном бюджете на следующий год положение, запрещающее американцам операции с российскими государственными ценными бумагами.

В ведомстве отметили, что "авторы этой инициативы наивно полагают, что такой шаг способен испугать нашу страну".

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