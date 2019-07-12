В Санкт-Петербурге заложили новый противоминный тральщик "Анатолий Шлемов"

В Санкт-Петербурге заложили седьмой по счету противоминный корабль для Военно-морского флота в рамках проекта 12700 "Александрит". Судно получило название "Анатолий Шлемов", в честь вице-адмирала и начальника Управления кораблестроения ВМФ.

Напомним, морские тральщики этой серии предназначаются для борьбы с морскими минами. Их корпус состоит из монолитного стеклопластика. По словам экспертов, за счет этого судно не боится коррозии и имеет практически неограниченный срок службы. Такие корабли способны обнаруживать мины даже на самом дне. Поиск и уничтожение при этом выполняется полностью дистанционно. Для этого они оснащены автоматизированными подводными аппаратами и безэкипажными катерами.

Торжественная церемония прошла на Средне-Невском судозаводе. В мероприятии приняли участие зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель главнокомандующего ВМФ ВС России Игорь Мухаметшин, а также дочери Анатолия Шлемова. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".