Новости Общество

Все видео этой рубрики
12 июля 201919:21

В Санкт-Петербурге заложили новый противоминный тральщик "Анатолий Шлемов"

ГТРК "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге заложили седьмой по счету противоминный корабль для Военно-морского флота в рамках проекта 12700 "Александрит". Судно получило название "Анатолий Шлемов", в честь вице-адмирала и начальника Управления кораблестроения ВМФ. 

Напомним, морские тральщики этой серии предназначаются для борьбы с морскими минами. Их корпус состоит из монолитного стеклопластика. По словам экспертов, за счет этого судно не боится коррозии и имеет практически неограниченный срок службы. Такие корабли способны обнаруживать мины даже на самом дне. Поиск и уничтожение при этом выполняется полностью дистанционно. Для этого они оснащены автоматизированными подводными аппаратами и безэкипажными катерами.

Торжественная церемония прошла на Средне-Невском судозаводе. В мероприятии приняли участие зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель главнокомандующего ВМФ ВС России Игорь Мухаметшин, а также дочери Анатолия Шлемова. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

Сейчас

19:09

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

18:48

Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек

17:18

За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

15:14

Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях

14:13

Иванов "искренне раскаялся" во взяточничестве и был арестован

12:42

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

12:15

Башмак против "Сапсана": игиловцы получили от 15 до 21 года

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек

Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек

42 минуты назад
Министр труда США ушел в отставку на фоне скандала с секс-торговлей

Министр труда США ушел в отставку на фоне скандала с секс-торговлей

20 минут назад
Художественная гимнастика. Екатерина Селезнева – абсолютная чемпионка Универсиады

Художественная гимнастика. Екатерина Селезнева – абсолютная чемпионка Универсиады

47 минут назад
За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

2 часа назад
Украинский телеведущий тоже решил обматерить президента РФ

Украинский телеведущий тоже решил обматерить президента РФ

1 час назад
Пари: Зеленский прокатится по мосту на КамАЗе, как Путин

Пари: Зеленский прокатится по мосту на КамАЗе, как Путин

3 часа назад
Из-за пожелавшего мочиться в вино гендиректора "Рустави 2" перекрыли трассу

Из-за пожелавшего мочиться в вино гендиректора "Рустави 2" перекрыли трассу

2 часа назад
Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях

Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях

3 часа назад
Возможный уход Visa и MasterCard: реакция ЦБ и Госдумы

Возможный уход Visa и MasterCard: реакция ЦБ и Госдумы

4 часа назад
"Дружба" очищена досрочно

"Дружба" очищена досрочно

1 час назад
Пентагон не стал комментировать поставку С-400 Турции

Пентагон не стал комментировать поставку С-400 Турции

2 часа назад
Взятка в особо крупном размере: Копейкин арестован вслед за Ивановым

Взятка в особо крупном размере: Копейкин арестован вслед за Ивановым

3 часа назад
Техновидение #1. Странные профессии будущего и удаления в команде макбуков

Техновидение #1. Странные профессии будущего и удаления в команде макбуков

1 час назад
Топ-7 вещей, ставших популярными, благодаря Владимиру Путину

Топ-7 вещей, ставших популярными, благодаря Владимиру Путину

10 часов назад
Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

11.07.2019 15:27
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

11.07.2019 10:22
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

21 минута назад
Вашингтон выступил за сохранение "Минска"

Вашингтон выступил за сохранение "Минска"

30 минут назад
Пожар в РГАЛИ: документы спасали, выбрасывая из окон

Пожар в РГАЛИ: документы спасали, выбрасывая из окон

50 минут назад
Трамп заявил, что Путин и Си "молятся" на Байдена

Трамп заявил, что Путин и Си "молятся" на Байдена

56 минут назад
Турецкие курорты затянуло дымом от лесных пожаров

Турецкие курорты затянуло дымом от лесных пожаров

1 час назад
Доска, стипендия, университет: память Алферова будет увековечена

Доска, стипендия, университет: память Алферова будет увековечена

1 час назад
Медведев призвал регионы наращивать темпы строительства по нацпроектам

Медведев призвал регионы наращивать темпы строительства по нацпроектам

1 час назад
Опасная зона: "Сибирские Мальдивы" поставили на круглосуточную охрану

Опасная зона: "Сибирские Мальдивы" поставили на круглосуточную охрану

1 час назад
Искусственный интеллект обыграл лучших игроков планеты в техасский холдэм

Искусственный интеллект обыграл лучших игроков планеты в техасский холдэм

1 час назад
Развожаев и Овсянников не стали делиться дальнейшими планами

Развожаев и Овсянников не стали делиться дальнейшими планами

1 час назад
"Ты убил мою мать, чувак!" Дети убитой женщины набросились на подозреваемого в зале суда

"Ты убил мою мать, чувак!" Дети убитой женщины набросились на подозреваемого в зале суда

1 час назад
Первый 5G-смартфон Huawei начнут продавать в июле

Первый 5G-смартфон Huawei начнут продавать в июле

2 часа назад
Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур

Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур

2 часа назад
"Добро пожаловать в Ахмат-Юрт": в Чечне переименовано родовое село Кадыровых

"Добро пожаловать в Ахмат-Юрт": в Чечне переименовано родовое село Кадыровых

2 часа назад
В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы

В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы

2 часа назад
"Атлетико" оспорит переход Гризманна

"Атлетико" оспорит переход Гризманна

2 часа назад
За непропуск "скорой" можно будет сесть в тюрьму

За непропуск "скорой" можно будет сесть в тюрьму

2 часа назад
Власти нашли способ, как ограничить рост тарифов на воду

Власти нашли способ, как ограничить рост тарифов на воду

2 часа назад
"Мертвый" Шварценеггер вступил в перепалку с Трампом

"Мертвый" Шварценеггер вступил в перепалку с Трампом

2 часа назад
В Бирюлевском дендропарке загадочно пропала 26-летняя женщина

В Бирюлевском дендропарке загадочно пропала 26-летняя женщина

2 часа назад
Знаменитый диктор Владимир Березин объяснил, как стал Вахой Исламовым

Знаменитый диктор Владимир Березин объяснил, как стал Вахой Исламовым

3 часа назад
Определен российский "автомобиль мечты"

Определен российский "автомобиль мечты"

3 часа назад
В России могут резко упасть цены на жилье

В России могут резко упасть цены на жилье

3 часа назад
У Яндекса появилась беспилотная Hyundai Sonata. И это только начало

У Яндекса появилась беспилотная Hyundai Sonata. И это только начало

4 часа назад
В Google признали непреднамеренную прослушку пользователей

В Google признали непреднамеренную прослушку пользователей

4 часа назад
Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

4 часа назад
Россияне массово уклоняются от уплаты штрафов. Но даром это не пройдет

Россияне массово уклоняются от уплаты штрафов. Но даром это не пройдет

5 часов назад
Артем Ковалев, урбанист: в некотором смысле мы живем как в космосе

Артем Ковалев, урбанист: в некотором смысле мы живем как в космосе

6 часов назад
Сменить пол за 10 дней: разгадана одна из самых любопытных загадок природы

Сменить пол за 10 дней: разгадана одна из самых любопытных загадок природы

6 часов назад
Хит-парад. Самые мощные автомобили в мире

Хит-парад. Самые мощные автомобили в мире

7 часов назад
10 лучших мультсериалов для подростков

10 лучших мультсериалов для подростков

8 часов назад
Погода на выходные: дождей станет меньше

Погода на выходные: дождей станет меньше

8 часов назад
Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

8 часов назад
Сам себе донор: космонавты смогут печатать кожу и кости из своих же клеток прямо в невесомости

Сам себе донор: космонавты смогут печатать кожу и кости из своих же клеток прямо в невесомости

8 часов назад
Айвазовский, Репин и не только: собраниям какого самарского музея могут позавидовать и в столице

Айвазовский, Репин и не только: собраниям какого самарского музея могут позавидовать и в столице

10 часов назад