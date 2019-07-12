Обстрелы Донбасса: ситуация напоминает начало конфликта

Количество обстрелов со стороны украинских силовиков достигло уровня начала конфликта в 2014 году. Всего за неделю ВСУ выпустили более тысячи снарядов и мин по населенным пунктам ДНР, в том числе и крупнокалиберных боеприпасов, заявил агентству РИА Новости заместитель начальника милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Причем под обстрел попадают населенные пункты, которые находятся на расстоянии более десяти километров от линии фронта. Это говорит о том, что Киев не собирается соблюдать минские договоренности и продолжает использовать тяжелую артиллерию, добавил Басурин.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины разгорелся в 2014 году после государственного переворота в Киеве. По последним данным, жертвами гражданской войны стали свыше 13 тысяч человек.