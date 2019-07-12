Медведчук подчеркнул, что надо не "целоваться", а договариваться

Украине с Россией надо не "целоваться", а договариваться. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

На своей странице в Twitter он написал, что нужно садиться и договариваться, "в первую очередь – о прагматичных экономических отношениях".

"Не надо опять "целоваться", надо жить в соответствии со своими интересами", — подчеркнул политик.



На этой неделе состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. Медведчук заявил, что простые украинцы в отличие от властей заинтересованы в диалоге с РФ.

В свою очередь Медведев сообщил, что существует два варианта решения газового спора с Украиной: сохранение нынешних контрактов или создание консорциума. Ситуацию, когда украинцы платят за газ на 25% больше, он назвал "абсурдной и дурацкой".