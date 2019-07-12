Нестор Шуфрич: Украина потеряла 52 дня

"То, что Зеленский связался с Путиным только на 53-й день своих полномочий, означает, что мы потеряли это время. Если бы этот разговор произошел раньше, наши ребята, которые удерживаются в ЛНР и ДНР, были бы уже дома, а на линии разграничения погибло бы меньше людей», — заявил в эфире программы "60 минут" Нестор Шуфрич, народный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

С момента инаугурации оппозиционеры подталкивали Зеленского начать диалог с Москвой, а в четверг утром сделали заявление с призывом провести переговоры.

"Вопросы мира, стабилизации экономики и улучшения социальных показателей, хочется нам того или нет, решаются сегодня в Кремле. А вопрос мира – еще и в Луганске и Донецке. Мы призывали Зеленского 52 дня: говорите напрямую, вам не нужны посредники, нечего бояться. Ведь вы президент Украины", — рассказал Шуфрич.

По мнению депутата, многих жертв можно было бы избежать, если бы разговор состоялся раньше.

"Оппозиция может много, но заменить власть она не может ни в одной стране. Поэтому сначала мы пытались научить, потом перешли к принципу "не хочешь – заставим". Мы понимаем, что без прямого диалога невозможно решить вопросы, которые волнуют украинцев. Если будет мир, нормальный диалог, от этого выиграет каждый украинец", — заключил Нестор Шуфрич.