Пострадавших от наводнения в Иркутской области на два года освободят от налогов

Пострадавших от наводнения жителей Иркутской области на 2 года освободят от налогов. В настоящий момент Заксобрание региона и Федеральная налоговая служба начали разработку механизма предоставления льгот. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".

Предположительно, жители затронутых паводком районов и предприниматели будут освобождены от транспортного и имущественного налога. "Мы приостановили формирование платежных документов. Наши отделения, находящиеся на подтопленных территориях, уже получили соотвествующие указания. Теперь мы продолжим плотно сотрудничать с каждым муниципалитетом", — заявил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области Константин Зайцев на рабочей встрече с председателем парламента региона Сергеем Соколом.

"Помочь пострадавшим — это наша совместная задача. Недавно я лично побывал был в Тулуне. Для освобождения от налогов людям нужно собирать большое количество документов, справок, бегать по инстанциям. Но сейчас у них на это нет сил и времени. В этой ситуации необходимо использовать технологию "одного окна". Это было бы правильным решением", — прокомментировал председатель Законодального собрания региона Сергей Сокол.

Все законопроекты, касающиеся помощи пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области будут рассмотрены уже на следующей неделе, в рамках внеочередной сессии парламента.