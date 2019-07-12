Денис Черышев подписал контракт с "Валенсией"

Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской "Валенсией". В прошлом сезоне футболист был арендован "Валенсией" у "Вильярреала".

"Валенсия" выкупила 28-летнего игрока у "Вильярреала". Денис подписал контракт с "летучими мышами", рассчитанный до 2022 года. Сумма отступных составила 80 миллионов.

В прошлом году Черышев сыграл за "Валенсию" 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Денис пропустил концовку чемпионата из-за травмы колена.