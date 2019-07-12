Луценко угрожает украинскому каналу уголовным наказанием

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко угрожает уголовным наказанием телеканалу "112 Украина" за показ кинокартины американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину". Эмоциональное выступление Луценко было продемонстрировано в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Генпрокурор заявил, что канал, который собирается показать пропагандистский фильм, будет нести уголовную ответственность за премьеру.

"Заявляю прямо: за любые прошлые попытки — о телемосте — и будущие — за демонстрацию российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука, будет ответственность", — пообещал он в своем видеообращении.

Владельцу телеканала Виктору Медведчуку инкриминируют статьи "Госизмена" и "Финансирование терроризма".

Документальный фильм Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" можно будет посмотреть на канале "Россия 1" в пятницу 19 июля в 21:00 по московскому времени.