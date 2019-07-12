Развожаев представлен правительству Севастополя

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил правительству Севастополя временного исполняющего обязанности губернатора города Михаила Развожаева, сообщает агентство "Интерфакс".

Новый врио имеет опыт государственной службы, работал и на федеральном, и на региональном уровнях. Перед городом открываются новые горизонты, отметил полпред.

Развожаев, в свою очередь, пообещал заслужить доверие севастопольцев. Все решения должны соответствовать ожиданиям горожан.

Михаил Развожаев с 2003 по 2010 год работал в администрации Краснодарского края. С 2014 по 2018 год занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа. Осенью 2018 года стал временным исполняющим обязанности губернатора Республики Хакасия.

11 июля уже бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объявил об уходе с поста по собственному желанию. Владимир Путин принял отставку чиновника.