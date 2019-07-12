Гибель семерых детей и двух взрослых: МВД опубликовало кадры с места трагедии

Пресс-служба МВД по Республике Тыва опубликовала кадры из Бай-Тайгинского района, где в 12 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее как минимум девять человеческих жизней.

По данным правоохранителей, утром в пятницу автомобиль УАЗ, в салоне которого находились 12 человек, перевернулся при попытки форсировать вброд реку Шуй.

Известно, что в настоящее время обнаружено девять тел погибших, в том числе – семь несовершеннолетних. Еще одна пассажирка злополучного транспортного средства числится пропавшей без вести, ведутся ее поиски.

Спастись удалось двум мужчинам, успевшим выскочить из опрокинувшегося внедорожника.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось ранее, погибшие – родственники, члены двух семей, возвращавшиеся с чабанской стоянки.