Взятка в особо крупном размере: Копейкин арестован вслед за Ивановым

Басманный суд Москвы арестовал директора департамента ООО "Техносерв менеджмент" Алексея Копейкина. Следствие подозревает, что он был посредником при передаче взятки заместителю главы Пенсионного фонда России Алексею Иванову. Оба они останутся под стражей до 9 сентября.

Иванов был арестован ранее. Причем прокурор просил для него домашнего ареста. Но судья посчитал, что в интересах следствия поместить его под стражу. Иванов признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает ТАСС.

По данным следствия, неустановленные лица ежемесячно переводили на счет Копейкина по 200 тысяч рублей, а тот их отправлял Иванову "за общее покровительство". Сумма взятки составила 4,4 миллиона рублей. Иванов уже подал в отставку с занимаемой должности.