Пентагон не стал комментировать поставку С-400 Турции

Американское военное ведомство отказалось комментировать поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" Турции. Пентагон знает об этой сделке, но сказать пока нечего, ответили агентству ТАСС в Минобороны США.

Ранее российское военное ведомство опубликовало видео доставки первых ЗРК заказчику. Элементы С-400 перевезли на тяжелом военно-транспортном самолете Ан-124-100 "Руслан".

Напомним, покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем вызвало резко негативную реакцию в США. Соединенные Штаты пригрозили разорвать контракт на поставку самолетов пятого поколения F-35. Позднее стало известно, что американское правительство распорядилось приостановить подготовку турецких пилотов.

С-400 – самая современная российская серийная система ПВО. ЗРК способен обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дистанции до 250 километров. Кроме того, осенью 2018 года СМИ сообщили о завершении испытаний новой ракеты 40Н6. Ее радиус действия увеличился до 380 километров.

По данным из открытых источников, ЗРК С-400 обошелся Турции в 2,5 миллиарда долларов.