Гризманн официально стал игроком "Барселоны"

"Барселона" официально объявила о переходе нападающего "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна. "Барса" заплатила за чемпиона мира 120 миллионов евро.

Поставлена точка в переходе Антуан Гризманна из "Атлетико" в "Барселону". 28-летний футболист подписал контракт с чемпиона Испании. "Барселона" представила француза на своем официальном сайте.

В прошлом сезоне Гризманн сыграл за "Атлетико" 47 матчей. Антуан забил 21 мяч и 10 раз ассистировал товарищам.