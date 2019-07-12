Новости Общество

Все видео этой рубрики
12 июля 201917:03

"Мертвый" Шварценеггер вступил в перепалку с Трампом

EPA

Президент США Дональд Трамп сказал, что Арнольд Шварценеггер умер. Более того, он сам присутствовал при его смерти.

Скандальное заявление Трамп якобы сделал во время выступления на саммите о социальных сетях в Белом доме. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Хантер Уокер. При этом он заметил, что "железный Арни" по-прежнему жив, пишет газета Kronen Zeitung.

На запись вскоре отреагировал и сам Шварценеггер.

"Я все еще здесь. Не хочешь ли сравнить налоговые декларации, Дональд Трамп?"- поинтересовался он.

Позже журналист пояснил, что слово смерть президент США использовал в качестве метафоры: он имел в виду шоу "Ученик" и его рейтинги. Сначала программу вел Трамп, а затем Шварценеггер.

Сейчас

17:18

За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

15:14

Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях

14:13

Иванов "искренне раскаялся" во взяточничестве и был арестован

12:42

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

12:15

Башмак против "Сапсана": игиловцы получили от 15 до 21 года

11:08

Анкара сообщила о начале поставок С-400

10:10

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях

Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях

2 часа назад
За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

34 минуты назад
Пари: Зеленский прокатится по мосту на КамАЗе, как Путин

Пари: Зеленский прокатится по мосту на КамАЗе, как Путин

2 часа назад
Из-за пожелавшего мочиться в вино гендиректора "Рустави 2" перекрыли трассу

Из-за пожелавшего мочиться в вино гендиректора "Рустави 2" перекрыли трассу

30 минут назад
Проект "Надо поговорить!" покажут в Youtube

Проект "Надо поговорить!" покажут в Youtube

3 часа назад
"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

8 минут назад
В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы

В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы

46 минут назад
Возможный уход Visa и MasterCard: реакция ЦБ и Госдумы

Возможный уход Visa и MasterCard: реакция ЦБ и Госдумы

3 часа назад
Пентагон не стал комментировать поставку С-400 Турции

Пентагон не стал комментировать поставку С-400 Турции

1 час назад
Взятка в особо крупном размере: Копейкин арестован вслед за Ивановым

Взятка в особо крупном размере: Копейкин арестован вслед за Ивановым

1 час назад
Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур

Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур

42 минуты назад
"Мертвый" Шварценеггер вступил в перепалку с Трампом

"Мертвый" Шварценеггер вступил в перепалку с Трампом

1 час назад
В Башкирии заживо сожгли влюбленных, но перед смертью девушка успела дать показания

В Башкирии заживо сожгли влюбленных, но перед смертью девушка успела дать показания

4 часа назад
Дело о госизмене: Воробьев шокировал Цуканова

Дело о госизмене: Воробьев шокировал Цуканова

2 часа назад
Техновидение #1. Странные профессии будущего и удаления в команде макбуков

Техновидение #1. Странные профессии будущего и удаления в команде макбуков

6 минут назад
Топ-7 вещей, ставших популярными, благодаря Владимиру Путину

Топ-7 вещей, ставших популярными, благодаря Владимиру Путину

8 часов назад
Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

11.07.2019 15:27
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

11.07.2019 10:22
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Опасная зона: "Сибирские Мальдивы" поставили на круглосуточную охрану

Опасная зона: "Сибирские Мальдивы" поставили на круглосуточную охрану

5 минут назад
Развожаев и Овсянников не стали делиться дальнейшими планами

Развожаев и Овсянников не стали делиться дальнейшими планами

16 минут назад
"Ты убил мою мать, чувак!" Дети убитой женщины набросились на подозреваемого в зале суда

"Ты убил мою мать, чувак!" Дети убитой женщины набросились на подозреваемого в зале суда

18 минут назад
Первый 5G-смартфон Huawei начнут продавать в июле

Первый 5G-смартфон Huawei начнут продавать в июле

35 минут назад
Пассажирский авиалайнер компании Yeti Airlines выкатился с ВПП в Катманду

Пассажирский авиалайнер компании Yeti Airlines выкатился с ВПП в Катманду

38 минут назад
"Добро пожаловать в Ахмат-Юрт": в Чечне переименовано родовое село Кадыровых

"Добро пожаловать в Ахмат-Юрт": в Чечне переименовано родовое село Кадыровых

45 минут назад
"Атлетико" оспорит переход Гризманна

"Атлетико" оспорит переход Гризманна

46 минут назад
За непропуск "скорой" можно будет сесть в тюрьму

За непропуск "скорой" можно будет сесть в тюрьму

52 минуты назад
Власти нашли способ, как ограничить рост тарифов на воду

Власти нашли способ, как ограничить рост тарифов на воду

1 час назад
В Бирюлевском дендропарке загадочно пропала 26-летняя женщина

В Бирюлевском дендропарке загадочно пропала 26-летняя женщина

1 час назад
Саакашвили позвали реформировать молдавскую юстицию

Саакашвили позвали реформировать молдавскую юстицию

1 час назад
Луценко угрожает украинскому каналу уголовным наказанием

Луценко угрожает украинскому каналу уголовным наказанием

1 час назад
Опрос: каждый второй россиянин считает, что в Грузии опасно

Опрос: каждый второй россиянин считает, что в Грузии опасно

1 час назад
Знаменитый диктор Владимир Березин объяснил, как стал Вахой Исламовым

Знаменитый диктор Владимир Березин объяснил, как стал Вахой Исламовым

1 час назад
Определен российский "автомобиль мечты"

Определен российский "автомобиль мечты"

1 час назад
Грузинский "Альянс патриотов" отправит делегатов в Москву

Грузинский "Альянс патриотов" отправит делегатов в Москву

2 часа назад
В России могут резко упасть цены на жилье

В России могут резко упасть цены на жилье

2 часа назад
Медведчук подчеркнул, что надо не "целоваться", а договариваться

Медведчук подчеркнул, что надо не "целоваться", а договариваться

2 часа назад
Нестор Шуфрич: Украина потеряла 52 дня

Нестор Шуфрич: Украина потеряла 52 дня

2 часа назад
Обстрелы Донбасса: ситуация напоминает начало конфликта

Обстрелы Донбасса: ситуация напоминает начало конфликта

2 часа назад
У Яндекса появилась беспилотная Hyundai Sonata. И это только начало

У Яндекса появилась беспилотная Hyundai Sonata. И это только начало

3 часа назад
В Google признали непреднамеренную прослушку пользователей

В Google признали непреднамеренную прослушку пользователей

3 часа назад
Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

3 часа назад
Песков: из сообщения Buzzfeed ровным счетом ничего не следует

Песков: из сообщения Buzzfeed ровным счетом ничего не следует

3 часа назад
"Семерка" не хочет, чтобы Порошенко и его команду люстрировали

"Семерка" не хочет, чтобы Порошенко и его команду люстрировали

3 часа назад
Россияне массово уклоняются от уплаты штрафов. Но даром это не пройдет

Россияне массово уклоняются от уплаты штрафов. Но даром это не пройдет

3 часа назад
Артем Ковалев, урбанист: в некотором смысле мы живем как в космосе

Артем Ковалев, урбанист: в некотором смысле мы живем как в космосе

4 часа назад
Сменить пол за 10 дней: разгадана одна из самых любопытных загадок природы

Сменить пол за 10 дней: разгадана одна из самых любопытных загадок природы

5 часов назад
Хит-парад. Самые мощные автомобили в мире

Хит-парад. Самые мощные автомобили в мире

6 часов назад
10 лучших мультсериалов для подростков

10 лучших мультсериалов для подростков

6 часов назад
Погода на выходные: дождей станет меньше

Погода на выходные: дождей станет меньше

6 часов назад
Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

6 часов назад
Сам себе донор: космонавты смогут печатать кожу и кости из своих же клеток прямо в невесомости

Сам себе донор: космонавты смогут печатать кожу и кости из своих же клеток прямо в невесомости

7 часов назад
Айвазовский, Репин и не только: собраниям какого самарского музея могут позавидовать и в столице

Айвазовский, Репин и не только: собраниям какого самарского музея могут позавидовать и в столице

8 часов назад