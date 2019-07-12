"Мертвый" Шварценеггер вступил в перепалку с Трампом

Президент США Дональд Трамп сказал, что Арнольд Шварценеггер умер. Более того, он сам присутствовал при его смерти.

Скандальное заявление Трамп якобы сделал во время выступления на саммите о социальных сетях в Белом доме. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Хантер Уокер. При этом он заметил, что "железный Арни" по-прежнему жив, пишет газета Kronen Zeitung.

На запись вскоре отреагировал и сам Шварценеггер.

"Я все еще здесь. Не хочешь ли сравнить налоговые декларации, Дональд Трамп?"- поинтересовался он.

Позже журналист пояснил, что слово смерть президент США использовал в качестве метафоры: он имел в виду шоу "Ученик" и его рейтинги. Сначала программу вел Трамп, а затем Шварценеггер.