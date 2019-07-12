В Бирюлевском дендропарке загадочно пропала 26-летняя женщина

Почти две недели назад в Москве, на территории Бирюлевского дендропарка, при странных обстоятельствах пропала 26-летняя Мария Басова.

Ее ищут и близкие, и кинологи, и волонтеры отряда "Лиза Алерт", но следов молодой женщины пока нигде не обнаружено.

30 июня Мария вместе с мужем и еще несколькими семьями отдыхала в дендропарке. Компания немного выпила, Басова поссорилась с супругом, и он ушел.

Когда все направилась по домам, молодая женщина шла позади группы, а когда ее хватились, то оказалось, что Марии нигде нет.

С того времени она ни с кем не выходила на связь, движений по ее банковской карточке не было, у знакомых и родственников она также не появлялась.

Было предположение, что молодая женщина могла провалиться в коллектор, но и эта версия подтверждения не нашла.

Как пишет "МК", в прошлые выходные коллекторы и ливневки обследовали кинологи, но следов пребывания человека там найдено не было.

Кроме того, как рассказали сотрудники Бирюлевского парка, ремонтных работ здесь сейчас не ведется, все подземные сооружения закрыты, так что Мария вряд ли могла упасть в колодец.