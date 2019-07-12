"Сочи" подписал контракт с Кудряшовым и отказался от Билялетдинова

Новичок российской премьер-лиги "Сочи" заключил контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым. При этом сочинцы отказались от идеи приглашения полузашитника Динияра Билялединова.

Защитник сборной России Федор Кудряшов продолжит карьеру в "Сочи". Контракт 32-летнего футболиста рассчитан на один год. Последним клубом Кудряшова был вице-чемпион Турции "Башакшехир".

При этом "Сочи" не будет подписывать контракт с бывшим полузащитником сборной России Динияром Билялетдиновым. Тренерский штаб южан не устроила физическая готовность 34-летнего футболиста.