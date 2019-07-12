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12 июля 201917:26

Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур

Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур

В Республике Тыва объявлен траур. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал глава региона Шолба Кара-Оол.

 

С 12 по 13 июля все государственные флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены, а праздник животноводов перенесут на другой день, пояснил губернатор.

Министерство дорожно-транспортного комплекса взяло под контроль все опасные участки на трассах Республики, сообщает агентство ТАСС. Специалисты ведомства дежурят в горных и приграничных районах. Особое внимание уделяют переправам и мостам. У проверяющих есть полномочия перекрывать опасные участки дорог и организовывать объезды, заявил журналистам глава министерства Олег Бады.

 

Напомним, 12 июля при переправе через реку Шуй, что в Бай-Тайгинском районе, перевернулся автомобиль УАЗ. Машину сразу залило водой. Выбраться из салона и доплыть до берега удалось только двум мужчинам. Десять человек погибли. Среди них две женщины и семь детей. Список жертв опубликовал губернатор Тувы.

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