"Добро пожаловать в Ахмат-Юрт": в Чечне переименовано родовое село Кадыровых

Родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой переименовано в честь первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Теперь оно называется Ахмат-Юрт.

За это решение единогласно проголосовал 12 июля парламент Чечни, передает РИА Новости.

Отмечается, что сход жителей села принял соответствующее решение еще в конце мая, а сельский совет депутатов внес предложение в парламент Чечни.

Как подчеркнул на заседании, посвященном этому вопросу, спикер республиканского парламента Магомед Даудов, инициативная группа предварительно обсуждала это предложение с сельчанами, и каждый житель поддержал это переименование.

"Добро пожаловать в Ахмат-Юрт", — заверил свою речь Даудов под аплодисменты находившихся в зале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что жители села давно хотели переименовать село, но он отказывался. Тогда старейшины приняли это решение, провели сход местных жителей и начали процедуру переименования.

При этом глава Чечни напомнил, что практически в каждом населенном пункте республики именами погибших героев названы улицы, площади и школы.

Имя Ахмата-Хаджи Кадырова носят главный проспект Грозного, центральные улицы в районах и городах Чечни, а также площади, парки, школы – причем, не только в этой республике, но и в других регионах России, и за рубежом.

Также имя Ахмата-Хаджи Кадырова, погибшего 9 мая 2004 года в теракте на стадионе в Грозном, носит футбольный клуб: ранее "Терек" был переименован в "Ахмат".