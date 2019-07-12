За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

Боец украинской Национальной гвардии Виталий Маркив признан виновным в убийстве итальянского фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика в мае 2014 года в Донбассе и приговорён к 24 годам заключения.

Как передает РИА Новости, такое решение принял суд присяжных итальянского города Павия.

В ответ министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал вердикт "несправедливым и позорным решением" и пообещал, что его ведомство обжалует решение итальянского суда. Аваков обвинил в убийстве репортера Андреа Роккелли Россию, которая, по его мнению, "развязала войну на Донбассе".