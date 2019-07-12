Из-за пожелавшего мочиться в вино гендиректора "Рустави 2" перекрыли трассу

В Грузии несколько десятков человек перекрыли трассу Гомбори – Телави. Они требовали от генерального директора телекомпании "Рустави 2" Николоза Гварамия принести извинения за оскорбления, нанесенные грузинскому вину.

Один из участников акции заявил, что Гварамия сделал больно не только кахетинцам, но и оскорбил своей бранью всю Грузию. Митингующие грозятся, что, если Гварамия не извинится публично, они приедут в Тбилиси и проведут акцию протеста возле телекомпании, сообщает "Интерфакс".

Ранее Гварамия пообещал мочиться в вино, "Боржоми" и "Набеглави", которые отправляют в Россию. "Ссать я хотел во все три! Плевать мне!" – сказал он. Он призвал грузинских производителей торговать не с Россией, а с Грузией.

Госдума рекомендовала правительству ввести санкции против Грузии, но президент России Владимир Путин высказался против. По его мнению, этого не стоит делать из-за уважения к грузинскому народу.