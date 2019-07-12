"Атлетико" оспорит переход Гризманна

Мадридский "Атлетико" намерен оспорить в суде переход нападающего Антуана Гризманна в "Барселону". В пятницу француз стал футболистом "Барсы".

"Барселона" заплатила за Гризманна 120 миллионов евро. Однако "Атлетико" не согласен с этой сделкой. В Мадриде считают, что переход был оформлен еще до того, как столичный клуб снизил сумму отступных с 200 миллионов евро до 120 миллионов. Поэтому "Атлетико" считает, что "Барселона" не доплатила за 28-летнего чемпиона мира.

"Атлетико" не согласен с тем, как Гризманн расторг контракт с клубом. Поэтому столичный клуб оспорить переход в суде и будет требовать полной компенсации.