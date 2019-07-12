Пассажирский авиалайнер компании Yeti Airlines выкатился с ВПП в Катманду

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие последствия неудачной посадки авиалайнера ATR 72-500 авиакомпании Yeti Airlines в Катманду.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, в четверг, 11 июля, самолет, выполнявший внутренний рейс NYT-422 из Непалганджа в столицу Непала, выкатился пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в Международном аэропорту имени Трибхувана.

На борту воздушного судно находились 66 пассажиров, в том числе – двое младенцев, и трое членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной ЧП могли стать сложные погодные условия – сильный ливень и ветер.

Через некоторое время самолет удалось вернуть на полосу и отбуксировать на стоянку, воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.