Опасная зона: "Сибирские Мальдивы" поставили на круглосуточную охрану

Плохая новость для любителей позировать на фоне искусственного озера с бирюзовой водой на окраине Новосибирска: это место, названное блогерами "Сибирскими Мальдивами", теперь будут тщательно охранять.

Так что теперь пройти к нему, чтобы сделать эффектные снимки, посторонним не удастся.

На территории золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, где и находится "бирюзовое озеро", усилили меры безопасности, разместив круглосуточный пост охраны.

Кроме того, золоотвал включен в маршруты патрулирования полиции, а видеонаблюдение будут вести по периметру всего озера, сообщают "Вести. Новосибирск".

Пресс-служба "Сибирской генерирующей компании" пояснила: это сделано "после участившихся случаев проникновения на производственный объект".