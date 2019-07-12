"Дружба" очищена досрочно

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" досрочно завершило вытеснение нефти с высоким содержанием органических хлоридов с территории Белоруссии в Россию.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба компании, отметив, что работы проведены досрочно.

Загрязненным остается участок магистрального трубопровода Унеча — Полоцк-2. Там работы проводит ОАО "Полоцктранснефть Дружба".

В апреле в российском нефтепроводе "Дружба" обнаружилось загрязнение нефти хлорорганикой, что привело к приостановке черного золота на белорусские НПЗ и транзиту в Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.

В мае возобновилась прокачка чистой нефти. 19 июня на участке трубопровода, который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти.

Минск и Москва согласовали комплекс мер по замещению на территории Белоруссии некачественной российской нефти качества, а также дополнительным поставкам сырья на белорусские НПЗ.