12 июля 201917:45
Янис Хаджи предпочел "Спартаку" бельгийский "Генк"
Полузащитник сборной Румынии Янис Хаджи перешел из "Вииторула" в бельгийский "Генк". Ранее сыном легенды румынского футбола Георге Хаджи интересовался московский "Спартак".
В пятницу Янис Хаджи заключил с "Генком" пятилетний контракт. Сумма сделки пока неизвестна. Большой интерес к 20-летнему полузащитнику проявлял "Спартак". Но в итоге молодой румын предпочел стать игроком чемпиона Бельгии.
Прошлый сезон Янис Хаджи провел в "Вииторуле". В 39 встречах он забил 19 мячей и отдал 8 результативных передач. В июне Хаджи принимал участие в молодежном чемпионате Европы.
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