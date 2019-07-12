"Ты убил мою мать, чувак!" Дети убитой женщины набросились на подозреваемого в зале суда

В зале суда в Огайо в четверг решалась судьба 62-летнего Дейла Уильямса, обвиняемого в убийстве своей бывшей подруги — сначала он протаранил машину женщины, а затем добил ее выстрелами из пистолета. Сыновья покойной женщины решили отомстить и набросились на обвиняемого.

"Ты убил мою мать, чувак!" — кричал один из напавших. Братьям удалось нанести несколько ударов обвиняемому, прежде чем полицейским удалось их нейтрализовать, в том числе и при помощи электрошокеров.

Процесс пришлось прервать. Братья были арестованы, за неуважение к суду их ожидает тридцатидневное заключение. В свою очередь, Дейлу Уильямсу, который уже признался в убийстве, грозит 23-летний срок.