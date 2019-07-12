Гран-при Великобритании. Боттас был лучшим во второй практике

На автодроме в Сильверстоуне проходит десятый этап Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Состоялась вторая свободная практика.

Лучшим стал финский гонщик команды Mercedes Валлтери Боттас. Второй результат у его напарника по команде британца Льюиса Хэмилтона. Третье и четвертое места заняли представители Ferrari монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель.

Выступающий за Toro Rosso российский гонщик Даниил Квят показал 11 результат. В первом свободном заезде Даниил был тринадцатым.