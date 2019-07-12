Доска, стипендия, университет: память Алферова будет увековечена

С 2020 года в России появятся 10 персональных стипендий имени Жореса Алферова. Ее будут присуждать молодым ученым, которые работают в области физики и нанотехнологий. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщает агентство "Интерфакс".

Также Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический институт РАН будет назван в честь физика, а на здании ВУЗа появится мемориальная доска.

Жорес Алферов — выдающийся российский ученый. В 2000 году ему была присвоена Нобелевская премия по физике. 1 марта 2019 года ученый ушел из жизни. Ему было 88 лет.