Новак Джокович – первый финалист Уимблдона

На проходящем в Лондоне Уимблдонском теннисном турнире определился первый финалист в мужском одиночном разряде. Им стал серб Новак Джокович, победивший испанца Роберто Баутисту-Агута.

Новак Джокович одержал победу в четырех партиях — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. Поединок продолжался 2 часа 48 минут. Четырехкратный чемпион Уимблдона вышел в финал, где поборется за свой пятый титул.

Соперник Джоковича определится в пятницу вечером. За вторую путевку поспорят швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.