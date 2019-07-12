Турецкие курорты затянуло дымом от лесных пожаров

Турецкие курорты, расположенные на побережье Эгейского моря, такие, как Фетхие и Даламан, затянуло дымом из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала турецкая газета Hurriyet Daily News.

По данным издания, в Мугле сгорело около 350 гектаров леса, однако открытое пламя не дошло до курортов – распространение стихии остановили 520 пожарных, на вооружении которых были 105 автоцистерн, 18 бульдозеров и 15 вертолетов.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что данный пожар, который повредил территорию в 17 тысяч гектаров и подобрался к курортной зоне, заставил понервничать правительство, став самым масштабным в истории страны.

Он подчеркнул, что в 2019 году в Турции произошло 730 лесных пожаров, это на 45 возгораний больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.